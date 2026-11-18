Запасы питьевой воды в Курской области истощаются, а под Курском уже образовалась гидродинамическая воронка. Об этом в интервью газете « Курские известия » сообщил глава Управления Роспотребнадзора по региону Олег Климушин.

По его словам, артезианские скважины являются основным источником питьевой воды в области, и запасы в них постепенно истощаются — скоро их может стать недостаточно, хотя конкретные сроки предполагают только гидрогеологи. Дефицита пока нет, но Климушин призвал всех жителей региона, в том числе предпринимателей, беречь и экономить воду.

Причина в том, что куряне нередко используют питьевую воду для хозяйственных и промышленных нужд, расходуя ее так, будто запасы бесконечны; в нынешних условиях такой подход специалисты считают совершенно неуместным. Кроме того, Климушин напомнил о предприятии по добыче железной руды открытым способом в Железногорском районе: глубина карьера там около полукилометра, тогда как артезианские воды залегают на уровне 100–200 метров, и насосы постоянно откачивают эту воду. Получается, что производством люди, по его выражению, прерывают эту реку, а питьевая вода — бесценный ресурс. Таким образом, по словам главы регионального Роспотребнадзора, воду в области необходимо беречь, чтобы ее запасы не истощились раньше времени.