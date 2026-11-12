Представительский седан за ₽20,5 млн: на вторичке нашли самый доступный Aurus

На российском вторичном рынке появился один из самых доступных представительских седанов Aurus Senat — за автомобиль 2021 года с пробегом 49 тыс. км просят ₽20,5 млн. Об этом сообщает автомобильный журнал «За рулем» со ссылкой на публикацию издания.

Для сравнения: обновленная модель стоит от ₽48,5 млн. Разница достигает ₽28 млн.

Машина изначально находилась в лизинге у юридического лица, а позже перешла к лизингодателю, который и выставил ее на продажу. Под капотом — стандартная для модели гибридная силовая установка мощностью 598 л. с.: бензиновый V8 объемом 4,4 л. разработки НАМИ в паре с девятиступенчатым автоматом российского производителя КАТЕ.

Прием заказов на рестайлинговый Aurus Senat открыли 16 октября 2026 года. Обновление затронуло и внешность, и технику: измененная решетка радиатора, новые бамперы, матричные фары, другие фонари и крышка багажника. В салоне — новая передняя панель, руль, центральный тоннель и дверные панели, увеличенный экран мультимедиа и меньше физических кнопок. Доработаны также подвеска, тормозная система и автоматическая коробка передач.

Ранее в России нашли шесть моделей, похожих на машины из GTA VI.