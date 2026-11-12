Представительский седан за ₽20,5 млн: на вторичке нашли самый доступный Aurus

На вторичном рынке нашли Aurus Senat за ₽20,5 млн

Общество

На российском вторичном рынке появился один из самых доступных представительских седанов Aurus Senat — за автомобиль 2021 года с пробегом 49 тыс. км просят ₽20,5 млн. Об этом сообщает автомобильный журнал «За рулем» со ссылкой на публикацию издания.

Для сравнения: обновленная модель стоит от ₽48,5 млн. Разница достигает ₽28 млн.

Машина изначально находилась в лизинге у юридического лица, а позже перешла к лизингодателю, который и выставил ее на продажу. Под капотом — стандартная для модели гибридная силовая установка мощностью 598 л. с.: бензиновый V8 объемом 4,4 л. разработки НАМИ в паре с девятиступенчатым автоматом российского производителя КАТЕ.

Прием заказов на рестайлинговый Aurus Senat открыли 16 октября 2026 года. Обновление затронуло и внешность, и технику: измененная решетка радиатора, новые бамперы, матричные фары, другие фонари и крышка багажника. В салоне — новая передняя панель, руль, центральный тоннель и дверные панели, увеличенный экран мультимедиа и меньше физических кнопок. Доработаны также подвеска, тормозная система и автоматическая коробка передач.

Ранее в России нашли шесть моделей, похожих на машины из GTA VI.

Актуально

Читайте также

Не мыть и заворачивать: подмосковный фермер раскрыл секреты долгой свежести огурцов

Не мыть и заворачивать: подмосковный фермер раскрыл секреты долгой свежести огурцов

Двух россиян отправили под суд за участие в запрещенной секте

Двух россиян отправили под суд за участие в запрещенной секте

Найдена польза обычного овоща в борьбе с редкой наследственной болезнью

Найдена польза обычного овоща в борьбе с редкой наследственной болезнью

«Идеальная добыча»: как пенсионерка из Екатеринбурга сдала 96 курьеров мошенников

«Идеальная добыча»: как пенсионерка из Екатеринбурга сдала 96 курьеров мошенников

Квартиры-призраки: как распознать фейковое объявление о жилье и не попасться мошенникам

Квартиры-призраки: как распознать фейковое объявление о жилье и не попасться мошенникам

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

В российском регионе вскрыли крупную коммунальную аферу чиновников и бизнесмена

В российском регионе вскрыли крупную коммунальную аферу чиновников и бизнесмена

Закрытые офисы и сухой воздух: врач объяснила причины осеннего роста ОРВИ

Закрытые офисы и сухой воздух: врач объяснила причины осеннего роста ОРВИ

Даниил Елесин из Долгопрудного выйдет на слепые прослушивания шоу «Голос. Дети»

Даниил Елесин из Долгопрудного выйдет на слепые прослушивания шоу «Голос. Дети»

Мать забрала больного ребенка из детдома и заставляла сниматься в порно

Мать забрала больного ребенка из детдома и заставляла сниматься в порно

Более 20 позиций под прицелом: в России начнут отслеживать стоимость мяса, молока и овощей

Более 20 позиций под прицелом: в России начнут отслеживать стоимость мяса, молока и овощей

Кадровые назначения: Виктор Верещагин возглавит городской округ Коломна

Кадровые назначения: Виктор Верещагин возглавит городской округ Коломна