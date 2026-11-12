Нацпроект в действии: в Самарской области отремонтировали 90% плановых дорог

В Самарской области подходит к завершению дорожный сезон 2026 года, реализуемый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Из 25 запланированных объектов региональных автодорог и искусственных сооружений строительно-монтажные работы полностью выполнены уже на 90% площадок. Приоритетное внимание подрядчики уделили повышению уровня безопасности на транзитных участках трасс, проходящих непосредственно через жилые территории с высокой интенсивностью транспортного потока, об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Обустройство тротуаров, освещения и переходов

Для разделения транспортных и пешеходных потоков в 2026 году на региональной сети дорог обустроили 12,5 тыс. погонных метров новых тротуаров и смонтировали 6,8 тыс. погонных метров линий уличного освещения. Комфортные пешеходные зоны появились в населенных пунктах Яблоневый (Красноярский район), Борское (Борский район), Захаркино (Сергиевский район) и Нижняя Сызрань (Приволжский район). Дополнительно на дорогах установили современные светофорные объекты, искусственные неровности перед переходами, оборудовали заездные карманы для общественного транспорта, а также заменили устаревшие дорожные знаки и остановочные павильоны.

Масштабный монтаж ограждений и обновление разметки

Особый акцент в текущем сезоне сделан на установке удерживающих конструкций: всего по губернии смонтировали почти 38,3 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения, включая по 450 метров на капитально отремонтированных мостах в Красноярском и Хворостянском районах. Еще 5 тыс. погонных метров пешеходных ограждений отделили тротуары от проезжей части — из них 1,18 тыс. метров установили на трассе Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки. Общая протяженность обновленной дорожной разметки на трассах региона в 2026 году составила 250 км.