Житель Сахалинской области выиграл миллион и не забрал приз

Житель Сахалинской области выиграл миллион выиграл 1 млн рублей и не забрал приз

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Организаторы всероссийской государственной лотереи «Мечталлион» ищут жителя Сахалинской области, выигравшего 1 миллион рублей и пока не оформившего приз. Об этом рассказали в пресс-службе всероссийских государственных лотерей.

Тираж проходил 8 ноября в эфире Первого канала. Выигрышный билет сахалинец купил в отделении Почты России. Победитель до сих пор не связался с компанией для оформления выплаты. В пресс-службе попросили жителей региона внимательно проверить свои билеты и напомнить об этом близким, отметив, что среди участников тиража есть победитель из области.

В тираже № 217 разыграли свыше 43 миллионов рублей, выигрышными стали более 154 тысяч билетов. При этом миллион рублей получили только четыре участника. Для получения суммы от 15 тысяч рублей необходимо в течение 7 месяцев с момента публикации результатов обратиться в клиентский офис «Национальной Лотереи» для идентификации и оформления документов. Уточнить информацию можно по круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 333-7-333.

Ранее сообщалось о том, что жительница Подмосковья выиграла ₽2 млн.

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