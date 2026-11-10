«Почти треть года»: в Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2027-м

В 2027 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней — почти треть всего календарного года. На работу при стандартной пятидневке придется выйти 247 раз, а самые продолжительные каникулы традиционно выпадут на январь. При этом сотрудники смогут воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью не менее 28 календарных дней. Сколько времени россияне проведут вне работы в следующем году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Производственный календарь на 2027 год уже сформирован. Для россиян со стандартной пятидневной рабочей неделей предусмотрены 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Самыми продолжительными станут новогодние каникулы. С учетом выходного 31 декабря 2026 года отдых продлится 11 дней подряд — до 10 января включительно. Первый рабочий день нового года выпадет на понедельник, 11 января.

В феврале россияне отдохнут три дня подряд — с 21 по 23 февраля, а в марте — с 6 по 8 марта. В мае запланированы два трехдневных периода отдыха: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Еще три выходных подряд ожидаются с 12 по 14 июня, а в ноябре жителей страны ждут четыре свободных дня — с 4 по 7 ноября. Кроме того, нерабочим станет 31 декабря 2027 года.

Помимо выходных и праздников, официально трудоустроенные россияне имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

«28 календарных дней оплачиваемого отпуска — это типовой отпуск. Если у кого-то вредное, опасное производство, то отпуск еще удлиняется», — пояснила Бессараб.

При этом складывать 118 выходных и 28 дней отпуска напрямую нельзя: обычные субботы и воскресенья, приходящиеся на отпуск, уже учтены в производственном календаре.

Таким образом, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе россияне будут свободны от работы как минимум 118 дней за счет выходных и праздников, а также смогут использовать ежегодный отпуск. Для сотрудников со сменным графиком количество рабочих и свободных дней будет зависеть от установленного расписания.