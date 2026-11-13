Престарелый противник свежего воздуха разгромил глазок соседке и угрожал расправой

В Новокузнецке росгвардейцы задержали 69-летнего местного жителя, который повредил дверь соседки и угрожал ей расправой из-за конфликта вокруг проветривания подъезда, сообщает VSE42.RU со ссылкой на региональное управление ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в многоквартирном доме на улице День Шахтера. Как уточнили в силовом ведомстве, поводом для вспышки гнева послужило то, что 56-летняя жительница регулярно открывала форточки в общем коридоре. Недовольный сквозняком пенсионер пришел к ее квартире и в грубой форме потребовал открыть дверь.

Получив отказ, мужчина перешел к активным действиям: он принялся яростно колотить в дверь и в итоге разбил дверной глазок. Не сумев попасть внутрь, разозленный дебошир начал выкрикивать в адрес женщины угрозы физической расправы.

Напуганная хозяйка квартиры вызвала на подмогу силовиков. Прибывший наряд Росгвардии оперативно усмирил буйного противника свежего воздуха и передал нарушителя спокойствия сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.