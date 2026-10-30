Валежник можно, елку нельзя: подмосковным дачникам напомнили правила сбора лесных ресурсов

С ноябрьскими заморозками дачники Подмосковья потянулись в лес за бесплатным укрывным материалом. Однако Комлесхоз Московской области предупредил REGIONS : за неправильный сбор валежника и лапника можно получить штраф, а за незаконную рубку — и уголовное дело.

Валежник граждане вправе собирать для собственных нужд свободно и бесплатно — в любое время года и без ограничений по объему. Использовать можно пилы, топоры или просто руки. Главное, как заверили в Комлесхозе, не вредить природе и соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Запрещено повреждать здоровые деревья и живой напочвенный покров, а также собирать валежник на лесосеках, в местах лесосечных работ, у штабелей заготовленной древесины и на особо охраняемых природных территориях, где действует прямой запрет. Сбор на продажу — то есть предпринимательская деятельность — уже нарушение ст. 32 Лесного кодекса РФ.

Важно отличать валежник от того, что брать нельзя. Это лежащие на земле остатки стволов и сучья без корней, хвои и листвы, образовавшиеся из-за естественного отмирания — с отслаивающейся корой и следами заселения стволовыми вредителями. При этом на них не должно быть признаков спиливания, срезания или срубания. Из леса категорически нельзя забирать порубочные остатки, сухие стоящие деревья и ветровальные деревья с вывернутыми корневищами. Срубленные хлысты, бревна и старые штабели на лесосеке — собственность арендаторов, трогать их тоже нельзя.

С лапником сложнее. По Лесному кодексу еловые, сосновые и пихтовые лапы — недревесные лесные ресурсы, и граждане могут собирать их для себя, например чтобы укрыть растения на зиму. Но заготавливать лапник разрешено только с уже поваленных деревьев или после санитарной рубки. Срезать ветки со стоящего здорового дерева нельзя — это повреждение насаждения.

Штрафы связаны не с самим фактом сбора, а с нарушениями правил. Уничтожение мха и лесной подстилки, самовольная заготовка других недревесных ресурсов — это административное наказание для граждан от ₽500 до ₽1000. За незаконную рубку в зависимости от ущерба можно получить и уголовное наказание. Если человек присвоил древесину, например забрал срубленные хлысты на незаконченной лесосеке, это могут расценить как мелкое хищение. По ст. 7.27 КоАП РФ при стоимости похищенного до ₽2500 грозит штраф до пятикратной стоимости украденного, арест от 10 до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов. Если сумма выше ₽2500, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ.

В Комлесхозе рекомендовали придерживаться простого правила: при любых сомнениях лучше не трогать лесные ресурсы или уточнить в ближайшем лесничестве, можно ли их брать.