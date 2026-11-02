В лесах Наро-Фоминска пошла волна ароматных фиолетовых грибов

После скупого на грибы лета и почти безнадежного сентября подмосковные леса преподнесли сюрприз. Грибники из деревень Клово и Мачихино массово делятся кадрами осеннего урожая: в их корзинах оказываются не только запоздалые белые, но и яркие фиолетовые рядовки, известнее как синежки или васильки.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что этот вид легко узнать по лиловому оттенку, шляпке размером до 14 см и плотной мякоти с интересным ароматом свежей муки и фруктов. Синежка относится к условно-съедобным грибам и легко переживает заморозки: она замерзает, а с оттепелью снова оживает. Перед отправкой на сковороду или в засолку ее необходимо обязательно проварить. При этом биолог призывает к осторожности и советует не путать синежку с пепельно-серой ядовитой рядовкой заостренной.

Удачные локации для тихой охоты сейчас отмечают в районах станций Победа, Бекасово, Рассудово, а также возле Вереи и Атепцева. По мнению эксперта, собирать эти стойкие к холодам грибы можно будет вплоть до выпадения постоянного снежного покрова.