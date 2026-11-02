В школе Черноголовки появились копинг-карточки для борьбы со стрессом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В школе наукограда Черноголовка психологи внедрили новый метод помощи ученикам — компактные копинг-карточки с техниками самопомощи. Они помогут быстро снять тревогу перед контрольной или успокоиться после конфликта, сообщает REGIONS.

Новый инструмент для поддержки ментального здоровья появился в кабинетах психологической службы Черноголовской школы в рамках Недели психологии. Система работает как свободная библиотека: ученик может зайти к психологу, выбрать карточку под свое состояние, применить технику на месте или взять памятку с собой в класс.

Карточки разделены на три блока:

  • эмоциональные стратегии — как безопасно выразить и прожить сильные чувства;
  • когнитивные карты — как посмотреть на проблему под другим углом и найти решение;
  • релаксация — дыхательные техники и упражнения для быстрого снятия физического напряжения.

Школьники оценили доступность формата, а родители отметили, что наглядные памятки учат детей осознанности и самостоятельной заботе о своем психологическом состоянии без страха показаться слабыми. Например, перед ответом у доски карточка с простым дыхательным упражнением поможет убрать дрожь в руках и сосредоточиться.

В школьной психологической службе подчеркивают, что обращение за поддержкой — проявление силы и важный навык для взрослой жизни. Психологи приглашают учеников за порцией поддержки и полезных идей, напоминая: забота о ментальном здоровье — это сила, а не слабость.

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Черноголовка

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