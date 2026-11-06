Ребенок задумался или «выключился»: родителям объяснили, как отличить опасную паузу от обычной рассеянности

Невролог Александр Ткачев предупредил, что периодические короткие «зависания» ребенка могут быть первым заметным проявлением эпилепсии. Об этом основатель сети клиник рассказал в интервью RT , подчеркнув: между настороженностью и диагнозом — дистанция огромного размера.

По словам специалиста, далеко не каждая пауза во взгляде ребенка говорит о болезни. Дети задумываются, отвлекаются, на мгновение переключают внимание — и это абсолютно нормально. Врач заметил, что по одному пустому взгляду, тем более продолжительностью одну-две секунды, диагноз поставить невозможно.

Речь идет об абсансах — коротких эпилептических приступах с нарушением сознания. Выглядят они совсем не так, как большинство людей рисует себе эпилепсию: без падений и выраженных судорог. Ребенок внезапно обрывает действие, смотрит в одну точку, не откликается на обращение — а спустя несколько секунд просто возвращается к тому, чем занимался. Порой заметны подрагивания век или движение губ, при этом сам ребенок может даже не подозревать, что у него была пауза.

Ткачев привел наглядный пример: школьник рассказывает историю, замирает посреди фразы, а потом продолжает с того же места. Или играет — и на пару секунд «выключается» из происходящего. По его словам, для типичных абсансов характерны резкое начало и столь же резкое окончание, обычно без последующей спутанности и сонливости. Чаще всего это несколько секунд, нередко — около 10–20. Впрочем, подчеркнул врач, очень короткие эпизоды тоже заслуживают внимания, если повторяются, но сама длительность ничего не доказывает.

Настораживать должен прежде всего одинаковый сценарий: ребенок снова и снова внезапно замирает, прерывает активное занятие и в этот момент не реагирует на окружающих. Обычную задумчивость, как правило, удается прервать обращением по имени или легким прикосновением к плечу — при абсансе это не сработает. Но превращать такую проверку в домашний диагностический тест не стоит: за одну-две секунды родитель попросту может не успеть оценить реакцию.

Такие эпизоды нередко годами списывают на невнимательность: взрослым кажется, что ребенок не слушает, а он на самом деле пропускает короткие фрагменты происходящего. При этом не всякое замирание — абсанс: похоже могут выглядеть и обычные поведенческие паузы, и другие типы приступов. Разобраться в этом должен врач.

Самое полезное, что могут сделать родители, — по возможности снять эпизод на телефон, чтобы были видны лицо и движения ребенка. Невролог советует отметить продолжительность, частоту, обстоятельства и реакцию на спокойное обращение. При этом сначала — безопасность, и только потом съемка. Если эпизоды повторяются, стоит в ближайшее время записаться к детскому неврологу, желательно имеющему опыт диагностики эпилепсии, а не откладывать визит на месяцы.

Основное исследование при подозрении на абсансы — ЭЭГ, запись электрической активности мозга. Иногда требуется запись одновременно с видео. Ее результат оценивают вместе с описанием приступов и осмотром ребенка, а не отдельно от него. При подтвержденных абсансах лечение во многих случаях позволяет хорошо контролировать приступы. Задача родителей, резюмировал Ткачев, — спокойно разобраться в ситуации, а не заранее пугаться диагноза или списывать все на характер.