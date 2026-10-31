Песков высказался о приезде украинского омбудсмена в Россию

Песков: приезд украинского омбудсмена Лубинца в Россию стал прецедентом

Общество
Пресс-конференция Владимира Путина

Фото: [Пресс-конференция Владимира Путина/Медиасток.рф]

Приезд украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Россию стал важным прецедентом, заявил 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Ведомости».

По словам представителя Кремля, Лубинец посетил Россию впервые — отсюда и формулировка про прецедент. Песков отметил, что у украинского омбудсмена сложился хороший контакт с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой: стороны постепенно проникаются доверием друг к другу, а для правозащитной работы это принципиально важно.

При этом договоренностей о взаимных визитах к осужденным пока нет. Песков пояснил, что при постановке такого вопроса омбудсменам сперва придется согласовать план, а затем каждой стороне получить одобрение компетентных служб — путь этот многоступенчатый.

Тем временем продолжается работа по гуманитарному направлению. 30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области прошла на высоком уровне. Этот город на левом берегу Днепра, прямо напротив подконтрольного Украине Херсона, давно находится в критическом положении: дороги заминированы, доставка продуктов и медикаментов затруднена. Еще в сентябре в Кремле говорили о критической ситуации с продовольствием.

29 сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что боевики ВСУ издеваются над жителями Алешек: город обстреливают, бомбят, бьют по восстановленным объектам и не дают хоронить погибших мирных жителей. 23 октября стало известно о договоренности о временном прекращении огня ради гуманитарной операции.

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