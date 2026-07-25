Продажи гибридов и электрокаров в Европе перешагнули за 67%

Европейский авторынок за первое полугодие две тысячи двадцать шестого года вырос на пять и семь десятых процента, достигнув показателя почти в пять и девять десятых миллиона проданных машин. При этом структура продаж кардинально изменилась, так как электрокары и гибриды заняли более шестидесяти семи процентов рынка. Классические бензиновые и дизельные автомобили теряют популярность, их общая доля упала ниже тридцати процентов, пишет "За рулем».

Расклад по типам силовых установок

Самым популярным типом силовых установок стали обычные гибриды, которые заняли более тридцати семи процентов рынка с объемом продаж свыше двух и одного десятого миллиона машин. На втором месте пока удерживаются бензиновые авто с долей в двадцать два процента и объемами один и три десятых миллиона штук, хотя их продажи упали на семнадцать процентов. Чистые электромобили перешагнули отметку в двадцать процентов рынка, их объем составил один и два десятых миллиона единиц при росте на сорок процентов. Подключаемые гибриды заняли почти десять процентов продаж с объемом около пятисот семидесяти семи тысяч машин. Дизельные автомобили заняли всего семь с половиной процентов рынка, просев на шестнадцать процентов.

Китайский экспресс и аутсайдеры

Автомобильный рынок Европы активно завоевывают китайские производители. Бренды Джили и БИД уже пробились в десятку лидеров. По темпам роста безусловным рекордсменом стала компания Липмотор с показателем свыше пятисот процентов, а также марки Чери и БИД. В то же время некоторые традиционные бренды переживают сильный спад продаж. Самое серьезное падение зафиксировано у Ягуара, Митсубиси и Альфа Ромео.