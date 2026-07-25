Дрон атаковал НПЗ в Тюмени: экстренные службы ликвидировали мощный пожар

Экстренные службы ликвидировали возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за падения беспилотника. По информации губернатора, жертв и пострадавших удалость избежать, пишет Лента.ру.

Ликвидация возгорания и оценка ущерба

На объекте Тюменского НПЗ полностью потушили пожар, причиной которого стало падение беспилотного летательного аппарата. Об успешном завершении операции экстренных служб сообщил глава Тюменской области Александр Моор в социальной сети «Макс». В результате происшествия никто не пострадал, жертв и раненых среди персонала завода и гражданских лиц нет. В данный момент профильные эксперты устанавливают точные масштабы полученных повреждений и оценивают причиненный ущерб.

Оперативный ответ и обращение к гражданам

На место инцидента своевременно прибыли силы всех экстренных ведомств. Руководитель региона обратился к местным жителям с призывом соблюдать спокойствие, доверять только официальным источникам и не распространять недостоверную информацию о случившемся.