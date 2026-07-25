Проклятое место Сибири: в Манской «петле смерти» пропал рыбак, поиски стоят ₽1 млн

В Красноярском крае больше месяца продолжаются поиски местно рыбака Вадима Крука, пропавшего на реке Мане. Район Манской петли уже несколько лет пользуется мрачной славой места, где регулярно и загадочно исчезают люди.

Исчезновение на реке и безуспешные поиски

В Красноярском крае зафиксирована очередная загадочная пропажа человека в районе известной Манской «петли смерти». Как проинформировал портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, житель региона Вадим Крук отправился на водную прогулку с приятелями в конце июня. Мужчины отплыли на лодке из поселка Акиловка по реке Мане. В пути плавсредство опрокинулось: двоим спутникам удалось выбраться на берег, а сам Вадим бесследно исчез. Поисковая операция стартовала незамедлительно, однако за прошедший месяц спасателям удалось обнаружить только перевернутое судно.

Мрачная статистика опасной локации

Случай с Вадимом Круком — далеко не единственный в этой местности. За последние несколько лет в данной зоне пропали без вести как минимум 7 человек. Среди них оказались опытные и подготовленные путешественники, включая бывшего сотрудника спецподразделения Виктора Потаенкова и кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимира Шатыгина. Кроме того, свыше месяца в том же районе продолжаются поиски пропавшего рыбака из города Балахта.