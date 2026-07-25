Циклон накрывает столицу: экстренные службы готовятся к ликвидации последствий

Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о надвигающейся непогоде. В Москве и области ожидаются грозы и похолодание ниже климатической нормы.

Предупреждение от синоптиков

В столичном регионе действуют ограничения из-за ухудшения погоды. Надвигающаяся гроза стала причиной введения желтого уровня опасности, о чем проинформировали в Гидрометцентре России. Погодное предупреждение актуально для отдельных районов Москвы и Московской области до 21 часа 25 июля.

Влияние циклона и температурный режим

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус пояснил, что текущая ситуация обусловлена воздействием тыловой части циклона. Граждан ожидает облачность с эпизодическими прояснениями и локальные кратковременные осадки. Дневные показатели температуры окажутся ниже привычной нормы на 3-4 градуса: в столице воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 18 до плюс 23 градусов.