Терпение жителей лопнуло: под Уфой требуют срочно спасти людей от дорожного ада

Семьи из жилого комплекса «Премьера» просят власти решить проблему с дорогой Дема-Сергеевка. В сухую погоду клубы пыли накрывают дома и детские площадки, а переносы сроков ремонта вызывают опасения перед началом учебного года, пишет ufatime.

Пыльная угроза для жилого комплекса

Обитатели микрорайона «Премьера» под Уфой столкнулись с существенным дискомфортом из-за близкого расположения проезжей части Дема-Сергеевка. В период сухой погоды проезжающие автомобили поднимают массивные плотные облака пыли. Загрязнения моментально оседают на фасадах зданий, прилегающих участках и детских игровых зонах. Местные жители настаивают на срочной отсыпке полотна асфальтовой крошкой, отмечая, что теплая сухая погода идеальна для благоустройства.

Неопределенность со сроками и ответ властей

Основная тревога горожан связана с приближением учебного года, так как детям придется ожидать школьный транспорт в пыльной среде. Ранее намеченные графики работ постоянно сдвигаются. Представители администрации Уфимского района, сославшись на строительную компанию, проинформировали, что на 23 июля на трассе Дема-Сергеевка продолжаются ремонтно-восстановительные мероприятия. Власти пообещали оповещать граждан о ходе дальнейших действий.