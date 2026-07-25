Праздник сорван: из-за атаки БПЛА Тюмень потеряла ₽100 млн на юбилее

Юбилейные мероприятия в честь 440-летия Тюмени пришлось временно поставить на паузу. Из-за атаки беспилотников на местный НПЗ и введения спецрежима власти попросили горожан покинуть праздничные площадки, пишет РГ.

Приостановка торжеств и действия экстренных служб

В Тюмени временно прекратили проведение праздничной программы, приуроченной к 440-летнему юбилею города. Причиной внезапной отмены массовых акций стала атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и последующий ввод режима БПЛА. Охрана в парках и на центральных улицах просит жителей и гостей города освободить площадки ради безопасности.

Обстановка в городе

Несмотря на экстренные меры, панических настроений среди населения нет. Продавцы и ремесленники свернули торговые палатки, однако часть горожан продолжает оставаться неподалеку в надежде на возобновление торжеств.