Срочное предупреждение: в Московской области объявлена ракетная опасность

Жителям региона рекомендуют оставаться в помещениях, отойти от окон и по возможности спуститься в укрытия или подвалы. Находящимся на улице или в транспорте советуют укрыться в близлежащих зданиях, подземных переходах или на подземных парковках.

Запреты и порядок действий при обнаружении БПЛА

Гражданам напоминают о строгом запрете на видеосъемку беспилотных летательных аппаратов и работы систем противовоздушной обороны. В случае обнаружения дронов или их фрагментов необходимо незамедлительно связываться с экстренными службами по единому номеру 112.