Один удар прямо во время игры перед Брежневым навсегда разрушил жизнь восходящей звезды хоккея

Первый советский выбор на драфте НХЛ

Виктор Хатулев вписал свое имя в историю как первый хоккеист из СССР, задрафтованный клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» в 1975 году. Габаритный защитник рижского «Динамо» обладал редким талантом, завоевывал золото молодежных чемпионатов мира и получал высокую оценку от тренера Виктора Тихонова, сравнивавшего его потенциал с уровнем Вячеслава Фетисова.

Фатальный удар на глазах генсека

Спортивную судьбу атлета разрушили зависимости и скандальный инцидент. В начале 1979 года во время игры против ЦСКА Хатулев отправляет в нокаут судью Михаила Галиновского. Матч транслировался по телевидению, а среди зрителей присутствовал Леонид Брежнев. Последовавшие за этим пожизненные санкции, лишение спортивных званий и условное наказание окончательно поставили крест на его карьере уже в 26 лет. Дальнейшая жизнь бывшего спортсмена сложилась трагически: он сменил ряд неквалифицированных профессий, пережил гибель супруги и скончался в 39 лет.