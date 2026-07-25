Невыносимый зной близко: термометры в регионах зашкалят до рекордных 42 градусов

Гидрометцентр России предупредил о пришествии экстремального зноя в два российских региона. В Калмыкии столбики термометров поднимутся до 42 градусов, а Башкортостан столкнется с жарой до 38 градусов, пишет Лента.ру.

Экстремальный зной в Калмыкии

Согласно прогнозам метеорологов, восточные районы Калмыкии окажутся под влиянием аномальной жары. В период с 13 до 18 часов 25 и 26 июля воздуху предрекают прогрев до предельных 42 градусов выше нуля. Синоптики настоятельно советуют гражданам соблюдать меры предосторожности в дневные часы peak-активности солнца.

Вторая волна потепления в Башкортостане

Аналогичная сильная жара затронет и Республику Башкортостан, где пик температуры придется на воскресенье и понедельник. По данным специалистов Гидрометцентра, столбики термометров в регионе покажут до 38 градусов. Высокая температура воздуха потребует повышенного внимания к здоровью и соблюдения питьевого режима.