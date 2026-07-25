Уничтожение на старте сезона: «Зенит» разгромил «Акрон» и заработал призовые в ₽50 млн

Триумфальный старт и личные рекорды

Петербуржский «Зенит» открыл новый сезон Российской премьер-лиги убедительной победой над «Акроном», отправив в ворота соперника пять мячей. Матч проходил на самарской «Солидарность-Арене». Дублем в составе победителей отметился Александр Соболев, поразивший ворота на 7-й и 18-й минутах. Также голы забили Густаво Мантуан, Джон Джон и новичк команды Фелипе Аугусто, открывший счет своим мячам за петербуржцев. Для Соболева этот дубль в рамках РПЛ стал первым с мая 2025 года, что позволило ему вырваться в лидеры гонки бомбардиров 2026 года наряду с Джоном Кордобой.

Неудачный дебют Благоевича и турнирные перспективы

Для тольяттинского клуба этот поединок стал первой официальной игрой под руководством нового главного тренера Срджана Благоевича, возглавившего коллектив летом после непростого финиша прошлого сезона. «Зенит» благодаря этому успеху продлил свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 11 встреч. В следующем туре 2 августа действующие чемпионы отправятся в гости к «Оренбургу», а «Акрон» днем ранее принимает казанский «Рубин».