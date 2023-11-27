«Продолжать карьеру певца будет невозможно»: чем грозят Лазареву проблемы с голосовыми связками

Певец Сергей Лазарев после двух концертов в Ярославле пожаловался на то, что у него сохнут голосовые связки. По словам исполнителя, многие площадки перебарщивают с отоплением, из-за чего и возникают неудобства.

Врач-фониатр и специалист по работе с голосом Анна Романова (Магасумова) рассказала нам, чем могут быть опасны подобные проблемы.

«Голосовые складки состоят из множества слоев, в том числе в них имеются коллаген и гиалуроновая кислота, отвечающие за эластичность и постоянство. В сезон отопления очень страдают слизистые верхних дыхательных путей, полость носа, рта и глотки — в том числе и голосовые складки. В этих условиях опасно петь, потому что теряется эластичность. Это как струна у гитары: если нет правильного натяжения, то струна не звучит», — объяснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашей собеседницы, Лазарев рискует столкнуться с опасным недугом, если продолжит выступать в неподходящих условиях.

«Серьезные проблемы могут быть, если это будет на постоянной основе. Складки будут травмироваться, голос будет осипшим и охрипшим, что приведет к дисфонии — она бывает временной и постоянной. Из-за этого продолжать карьеру певца в полном объеме будет невозможно», — предупредила врач.

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