В Калининграде с 20 ноября вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки при оплате наличными выросла до ₽55, банковской картой — до ₽45, а транспортной картой «Волна Балтики» — до ₽40. Также подорожали льготные проездные для пенсионеров и многодетных семей, тогда как школьники теперь платят по фиксированному тарифу ₽23 за поездку.

Несмотря на общее повышение цен, издание «Клопс» подготовило инструкцию по экономии. Пассажиры могут воспользоваться межмуниципальными автобусами, которые следуют через город и делают остановки по пути. Билеты на такие маршруты стоят от ₽38 до ₽50, что ниже базового городского тарифа. Кроме того, эти перевозчики часто строже соблюдают расписание, хотя интервалы движения у них больше.

Еще один бюджетный вариант — пригородные электрички, включая «Ласточки». На ряде направлений внутри города (например, между Южным и Северным вокзалами или до станций Сельма, Чкаловск, Киевская) билет обойдется всего в ₽35. Этот способ позволяет избежать городских пробок, однако требует внимательного изучения графика движения, так как зимой интервалы между рейсами увеличиваются.

Отдельная ситуация сложилась с перевозчиком «Регио Экспресс». Изначально на некоторых маршрутах стоимость была заявлена на уровне ₽50, но 20 ноября купить билеты по этой цене на автовокзале не удалось. Официальное повышение тарифа данного оператора до ₽55 анонсировано только с 28 ноября.