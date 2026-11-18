Организатор морского круиза на Кипре обругал туристку из Израиля и пригрозил натравить на нее палестинцев. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

39-летняя Хен Боднер из Петах-Тиквы собиралась на прогулку с сестрой и племянницей. Разговор о стоимости поездки, по ее словам, перерос в нецензурную брань, антисемитские высказывания и личные угрозы.

Боднер нашла в холле отеля буклет с поездкой в Голубую лагуну и связалась с организатором, представившимся Крисом. В буклете значилась цена €40, но собеседник потребовал €50. Туристка сначала согласилась, затем передумала и отказалась от поездки. В ответ он заявил, что она ему неинтересна из-за национальности, начал оскорблять ее и пообещал ночью направить в отель палестинцев.

Женщина обратилась к менеджеру гостиницы, который сопроводил ее в полицию. Там она передала данные владельца судна и скриншоты переписки. После инцидента менеджер убрал буклеты организатора и попытался с ним связаться, но разговор вновь закончился оскорблениями. Боднер опубликовала переписку в соцсетях и туристических группах, чтобы предостеречь других путешественников.

Ранее стало известно, что китайские туристы выбрали Мурманскую область для встречи Нового года.