В преддверии «Черной пятницы» мошенники активизировали схемы обмана, связанные с распродажами, мобильной связью и игровыми бонусами. Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, рассылают сообщения о выгодных акциях и предлагают устанавливать опасные приложения. Об этом сообщает Банки.ру со ссылкой на предупреждения Билайна и RuStore.

Один из распространенных способов обмана связан с предложениями от имени мобильных операторов. Абоненту обещают удвоить сумму пополнения счета: например, внести ₽5 тыс. и получить столько же бонусами. Однако ссылка из сообщения ведет на поддельную страницу, где деньги переводятся мошенникам, а не поступают на баланс телефона.

Другая схема начинается с уведомления об изменении условий тарифа. Чтобы якобы отказаться от нововведений, человеку предлагают отправить сообщение со словом «Отмена», после чего просят назвать код подтверждения. В действительности эти цифры могут использоваться для входа в личный кабинет или другой сервис.

Особую опасность представляют запросы на подтверждение действий в мобильных приложениях. Если пользователь случайно одобрит чужую попытку входа, злоумышленники могут получить доступ к его аккаунту. В дальнейшем это способно привести к дистанционному перевыпуску SIM-карты, включая оформление eSIM, и потере контроля над телефонным номером.

В RuStore также предупредили о фальшивых интернет-магазинах и вредоносных APK-файлах. Мошенники копируют оформление известных торговых площадок, меняя в адресе сайта всего несколько символов. Под видом приложений с эксклюзивными скидками или бесплатными игровыми бонусами они распространяют программы, способные похищать пароли и банковские данные.

Отдельной мишенью становятся дети и подростки. В игровых сообществах им предлагают бесплатную виртуальную валюту, просят сообщить код из СМС или прислать фотографии банковских уведомлений с телефона родителей. Специалисты рекомендуют проверять акции исключительно через официальные приложения, не устанавливать неизвестные файлы и никогда не передавать посторонним коды подтверждения.