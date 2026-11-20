Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова раскрыла причины напряженных отношений с 21-летней дочерью Ариадной и обвинила ее отца Игоря Вдовина в многолетнем отсутствии в жизни ребенка, об этом сообщает VOICE со ссылкой на выпуск шоу «Дом Гордон». Девушка проживала с матерью до 14 лет, затем переехала к отцу, в 19 лет вышла замуж за Никиту Григоряна и сейчас редко поддерживает связь с балериной.

По словам Волочковой, поначалу переезд дочери к отцу расстроил ее, но позже она пришла к выводу, что настала его очередь заниматься образованием и обеспечением Ариадны, тем более что, по утверждению артистки, экс-избранник забрал у нее все деньги. Танцовщица подчеркнула, что до этого момента Вдовин не видел дочь на протяжении шести лет, а певец Николай Басков в тот период уделял девочке больше времени, чем ее родной отец.

Отношения с матерью и ответ на упреки самой Ариадны

Помимо бывшего партнера, балерина высказала претензии и в адрес собственной матери. По мнению Волочковой, бабушка с ранних лет настраивала девочку против родителей, внушая ей, что она нужна только ей. После переезда Ариадны в дом отца, как утверждает артистка, давление продолжилось уже со стороны самого Вдовина и его новой супруги, которые убеждали девушку, что она безразлична матери.

Также Анастасия рассказала о разговоре с дочерью, в котором та упрекнула ее в нехватке материнского внимания: