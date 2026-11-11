Массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами взрывов вызвала эвакуации в итальянских школах 11 ноября. Около 300 учебных заведений получили письма с предупреждениями о заложенной взрывчатке, а общее число учреждений, затронутых подобными угрозами, превысило шесть тысяч. Об этом сообщил министр образования Италии Джузеппе Вальдитара, передает агентство ANSA. После поступления сообщений в ряде школ организовали эвакуацию учеников и сотрудников, а здания обследовали полицейские.

Анонимные письма были подписаны именем «Михаил Адропов, лидер вилайета Мизогинистан». Отправитель утверждал, что в школах находятся взрывные устройства, спрятанные в пластиковых пакетах и оснащенные дистанционными взрывателями. Правоохранительные органы приступили к проверке помещений, однако никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что проведенные обследования не выявили признаков реальной опасности. Несмотря на это, власти решили продолжить проверку обстоятельств массовой рассылки.

Мелони созвала специальное совещание с участием министров и руководителей спецслужб для обсуждения произошедшего. Прокуратура Генуи начала расследование, рассматривая в том числе возможную террористическую направленность угроз. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози при этом призвал не делать преждевременных выводов о том, что сообщения распространялись из единого центра. Следствию предстоит установить отправителей писем, выяснить, связаны ли между собой многочисленные угрозы, и определить мотивы организаторов рассылки. О пострадавших или обнаруженных взрывных устройствах не сообщалось.