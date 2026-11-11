Успеть до середины декабря: россиянам подсказали выгодные даты отпуска в 2027 году

Россияне смогут устроить себе десятидневные майские каникулы в 2027 году, потратив всего четыре дня оплачиваемого отпуска. Для этого достаточно согласовать с работодателем отдых с 4 по 7 мая, объединив два периода праздничных выходных. Однако задуматься о таких планах лучше уже сейчас: графики отпусков на следующий год должны быть утверждены в декабре. Как правильно выбрать даты и почему важно успеть до середины последнего месяца года, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В 2027 году майские праздники будут разделены четырьмя рабочими днями. Первый период отдыха продлится с 1 по 3 мая, второй — с 8 по 10 мая. Если взять отпуск на 4, 5, 6 и 7 мая, можно объединить оба праздничных периода. В результате получится десять дней непрерывного отдыха — с 1 по 10 мая включительно. По словам Бессараб, такой вариант вполне реален, если заранее согласовать даты с работодателем.

«Сегодня все сформировано таким образом, что те, кто хочет пойти на дополнительные дни отпуска в период между майскими праздниками, вполне способны это сделать. Многие это делают», — рассказала парламентарий.

При этом разделить ежегодный отпуск на части можно по соглашению с работодателем. По закону хотя бы одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней.

Бессараб напомнила, что график отпусков на следующий год составляется заранее. Согласно статье 123 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан утвердить его не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.

«Уже до 15 декабря этого года нужно подумать, как россияне хотят использовать свой отпуск, каким образом они хотят сформировать график отпусков», — подчеркнула депутат.

При этом 15 декабря — не установленный законом последний день подачи заявлений, а рекомендованный срок для обсуждения пожеланий с руководством. Утвердить график отпусков на 2027 год работодатели должны не позднее 17 декабря 2026-го. После утверждения график становится обязательным для обеих сторон. Изменить запланированные даты впоследствии можно, но в обычных случаях для этого потребуется договориться с работодателем.