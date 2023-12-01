Прогуливающийся под окнами многоэтажки огромный кабан испугал жителей села под Клином

Огромный кабан вышел к людям в селе Спас-Заулок под Клином. Дикое животное прогуливалось под окнами многоэтажки, сообщила газета «Серп и Молот» .

Снимки в соцсетях публикуют местные жители. Некоторые из них рассказали, что при встрече кабан не проявлял агрессию, однако многие очень напуганы появлением животного.

«Да я вчера чуть в обморок не упала. Вышла в автобуса, иду домой и вижу кабана. <…>. Было очень жутко. Я остановилась и ждала когда он уйдет», — поделилась одна из жительниц села в соцсетях.

Напомним, при встрече с диким животным необходимо сразу же вызвать спасателей, нужно также соблюдать дистанцию и не пытаться отогнать зверя самостоятельно.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ногинске заметили семейство кабанов.