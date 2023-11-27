Требуют угощений: семейство кабанов-попрошаек перекрыло трассу под Ногинском

По трассе в подмосковном Ногинске вот уже несколько дней разгуливает семейство кабанов, сообщает газета «Богородские вести» .

Дикие животные — взрослая самка и маленький поросенок — останавливают автомобилистов в районе Московского малого транспортного кольца, выпрашивая у сердобольных водителей угощения.

По словам очевидцев, кабаны прогуливаются вдоль шоссе между Ногинском и Электросталью. Многие водители останавливаются, чтобы сфотографировать животных.

При этом зоологи советуют жителям Подмосковья наблюдать за кабанами с безопасной дистанции, поскольку нрав диких животных непредсказуем.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Московской области поймали лошадь, которая сбежала от своей хозяйки.