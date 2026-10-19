«Проклятие Божией Матери»: священник Зверев объяснил, почему мат опасен для души

Священник Зверев: мат — наследие язычества и проклятие Божией Матери

Общество

Священник Никита Зверев объяснил, что стоит за матерными словами и почему добрые дела не могут автоматически перевесить брань. По его словам, сквернословие — это наследие язычества. Об этом он рассказал «АиФ-Иркутску».

Священник отметил, что раньше такие слова использовали в заклинаниях, чтобы призвать нечистую силу. После Крещения Руси за мат строго наказывали: в указе царя Алексея Михайловича 1648 года прямо запрещалось сквернословить на свадьбах и в праздничные дни. Зверев назвал мат проклятием Божией Матери и предложил задуматься, почему после этого Бог не слышит человека и не помогает ему. Он посоветовал учиться культуре речи, поскольку русский язык очень богат.

По словам иерея, Бог смотрит не на отдельные поступки, а на то, куда движется человек. Если в сердце действительно доброта и любовь, оттуда грязь не пойдет. Но если человек добрый, однако осознанно не хочет отказываться от мата, такая доброта — самообман. Священник убежден: в рай попадет тот, кто признает мат грехом, борется с ним, просит прощения и помощи у Бога. Если же человек считает мат ерундой и не собирается с ним расставаться, его участь понятна. Тем, кто действительно хочет перестать сквернословить, Зверев рекомендовал покаяться, причаститься, а затем молиться, соблюдать пост, читать Евангелие и святых отцов.

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