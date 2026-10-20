Пропавший полгода назад Герой России начал «стираться» из документов

В Кузбассе уже более полугода ищут Алексея Асылханова — одного из самых молодых Героев России. Мужчина пропал в начале апреля, а теперь его фамилия исчезла и с сайта Юргинского техникума агротехнологий и сервиса, где он числился педагогом. Официальных объяснений ни от учебного заведения, ни от следствия по-прежнему нет. Подробности сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на «Российская газета».

Еще в апреле Асылханов значился в списке сотрудников техникума как педагог дополнительного образования. К тому моменту он отработал в учреждении два года, причем семь месяцев — на педагогической ниве. В обновленном перечне его фамилии уже нет. Представители техникума на звонки журналистов «Российской газеты» не отвечают, причины кадровых изменений не комментируют. Связано ли это с исчезновением — загадка.

Сам Алексей пропал 3 апреля. Около четырех часов дня он сказал жене Валерии, что едет на работу, хотя занятий в тот день у него не было. Из дома на Фестивальной улице в Юрге вышел в черной одежде, прихватив сумку через плечо и пакет. До техникума не добрался, домой не вернулся.

С тех пор следственные органы хранят молчание о ходе поисков. Валерия поначалу активно искала мужа и общалась с прессой, но примерно в конце сентября перестала выходить на связь — как раз тогда у нее ожидались роды первенца.

Прошло больше шести месяцев. Публичных данных о том, что удалось выяснить за это время, нет. Теперь к истории добавился новый штрих: имя Асылханова убрали из списка сотрудников техникума. Что за этим стоит — исчезновение, увольнение или что-то иное — остается только гадать.