Туры в Абхазию из Петербурга отменяют: что случилось с рейсами в Сухум?

Турагенты сообщают об отмене туров из Санкт-Петербурга в Абхазию с прямым перелетом в Сухум. По данным TourDom.ru , сегодня аннулировали поездки на 10–18 октября. Альтернатив не предлагают — просто возвращают деньги.

Ситуацию объясняют тем, что перевозчик Nordwind Airlines скорректировал полетную программу. В авиакомпании TourDom.ru пояснили, что рейс Санкт-Петербург — Сухум является сезонным и планировался только в рамках летней навигации. При этом там не уточнили, почему период завершился раньше намеченного: если еще в сентябре полеты предполагались минимум до 18 октября, то сейчас в расписании аэропорта Пулково последнее отправление из Сухума намечено на ближайшее воскресенье.

Как оказалось, Санкт-Петербург — не единственный город, где сокращается полетная программа. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают, что после 14 октября отмена в Нижний Новгород. Ранее предполагалось, что из Стригино и обратно Nordwind Airlines будет летать до 24 октября. Скорее всего, дело в низком спросе: сезон практически завершен, температура воды в море не превышает +23 градуса — для многих уже прохладно. На следующей неделе ожидаются затяжные дожди и похолодание до +18 днем. Для пляжного отдыха, ради которого зачастую и едут в Абхазию, такая погода уже не подходит.

По словам турагентов, специализирующихся на направлении, есть любители ездить на этот курорт и в межсезонье, но их гораздо меньше тех, кто едет летом «за морем». Плюс туристы все чаще решают добираться до места отдыха поездом, чтобы не попасть под «ковер». Между тем Nordwind Airlines отказываться от Сухума в зимнем сезоне не намерен: с 26 октября перевозчик заявляет два рейса в неделю из Казани, а с 28 ноября — два рейса из Шереметьево (совместно с «Икаром»). Планируются прямые перелеты и из Санкт-Петербурга, но работать на маршруте будут «Уральские авиалинии». Эта же компания собирается сохранить направление из Домодедово и Екатеринбурга. Однако туры, например, на ноябрь пока предлагаются с перелетами через Сочи.