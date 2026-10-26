«Просьб о переселении не поступало»: АТОР ответила на сообщения о наводнении на Пхукете

Данных о пострадавших из-за сильных дождей россиянах на Пхукете в АТОР не получали. По сообщению пресс-службы Ассоциации туроператоров России, за 24 часа на острове выпало около 143 мм осадков, но туристы находятся в отелях.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что в большинстве районов вода уже сошла, отели серьёзно не пострадали, а просьб о переселении от туристов пока не поступало. Информации о пострадавших также нет; ассоциация остаётся на связи с клиентами и призывает следовать рекомендациям местных властей.

В АТОР уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьёзные размывы укреплённых склонов. В Патонге открыли центр временного размещения, однако туристов там нет — они остаются в отелях.

Ранее СМИ сообщали, что российские туристы попали в сильное наводнение: в Патонге вода и грязь затопили улицы, повредили машины и отели, людей эвакуировали. В ночь на 26 октября выпало до 143 мм осадков, с холмов сошли грязь и камни, сильнее пострадал Нанай. К утру вода спадает, но улицы остаются в грязи; до 28 октября ожидаются новые ливни, возможны повторные наводнения и оползни.