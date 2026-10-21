Космонавт Александр Лазуткин назвал главные препятствия для пилотируемого полета на Марс
РИА Новости: радиация и одиночество мешают человечеству перебраться на Марс
Пилотируемые миссии на Марс остаются нереализуемыми на текущем этапе развития технологий из-за нерешенных вопросов радиационной защиты, автономного обеспечения продовольствием и психологической нагрузки на экипаж. Об этом сообщил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Комментируя планы Илона Маска по отправке на Красную планету 100 человек, эксперт отметил, что техническая возможность создания кораблей существует, однако длительное воздействие глубокого космоса на организм человека до сих пор до конца не изучено. Об этом сообщает РИА Новости.
Ключевые барьеры для освоения Марса
- Радиационная опасность: за пределами магнитного поля Земли солнечные вспышки и космическая радиация представляют смертельную угрозу для астронавтов.
- Проблема продовольствия: обеспечение автономным питанием экспедиции на двухлетний срок требует пока не созданных систем жизнеобеспечения.
- Психологический фактор: длительная изоляция в замкнутом пространстве и полная визуальная потеря Земли и Марса могут вызвать тяжелые психологические срывы у членов экипажа.
- Недостаток медицинской статистики: опыт длительных полетов ограничен единичными годичными миссиями на околоземной орбите.
- Требуемый подход: для преодоления барьеров необходима междисциплинарная кооперация инженеров, медиков и психологов.