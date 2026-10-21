Космонавт Александр Лазуткин назвал главные препятствия для пилотируемого полета на Марс

Пилотируемые миссии на Марс остаются нереализуемыми на текущем этапе развития технологий из-за нерешенных вопросов радиационной защиты, автономного обеспечения продовольствием и психологической нагрузки на экипаж. Об этом сообщил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Комментируя планы Илона Маска по отправке на Красную планету 100 человек, эксперт отметил, что техническая возможность создания кораблей существует, однако длительное воздействие глубокого космоса на организм человека до сих пор до конца не изучено. Об этом сообщает РИА Новости.