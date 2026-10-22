Китайские гибриды обошли японские электрокары на вторичном рынке

REGIONS: спрос на электромобили с пробегом в Подмосковье вырос на 50%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Интерес к электромобилям и гибридам с пробегом в Московской области вырос на 50% за год. Об этом сообщает REGIONS.

Самой популярной маркой стала Li Auto. Следом идут Toyota, Voyah, Zeekr (8,3%) и Tesla (6%). В топ-3 моделей из Китая вошли Voyah Free (средняя стоимость — ₽3,9 млн), Li Auto L7 (₽6 млн) и Li Auto L9 (₽6,5 млн). У японских брендов лидируют Toyota Prius (₽915 тыс.), Nissan Leaf (₽1,2 млн) и Toyota Camry (₽3,8 млн). Из американских моделей в список попала Tesla Model 3 (₽3,1 млн).

Средняя стоимость электромобиля или гибрида с пробегом в регионе составила ₽5 млн. За год подешевела Kia — на 3,9%, до ₽4,6 млн. Доступнее стали и некоторые японские модели: Lexus LS упала на 14,7%, до ₽1,5 млн, Honda Freed — на 6,6%, до ₽1,1 млн.

Директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев отметил: рынок продолжает развиваться. В III квартале количество объявлений выросло на 21% год к году. По его словам, 45% респондентов рассматривают покупку электромобиля или гибрида. Из них 20% уже задумываются о такой покупке, а 25% допускают переход в будущем. Выбор на вторичном рынке расширяется: представлены как известные японские модели, так и китайские, которые за последние годы укрепили позиции в сегменте электрифицированных авто.

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