Терапевт из Подмосковья раскрыла идеальные пропорции морской соли для расслабляющей ванны

Устроить себе мини-отпуск после тяжелого дня с помощью солевой ванны — проверенный и доступный способ расслабиться. Однако популярная процедура может как пойти на пользу, так и навредить, если нарушить дозировку или пренебречь медицинскими противопоказаниями. О том, как правильно принимать домашние ванны с морской солью, изданию REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедово Александра Куденко.

Золотая середина: сколько сыпать и как долго сидеть

Объем стандартной домашней ванны составляет около 150–200 литров. Чтобы получить оздоравливающий эффект, производители советуют добавлять от 150 до 250 г соли — это примерно половина стандартной полукилограммовой пачки. Если цель состоит в смягчении сухой кожи, дозировку можно увеличить до 500 г, но начинать всегда стоит с малого, чтобы отследить реакцию кожных покровов.

Как отметила Александра Куденко, сыпать соль «на глаз» точно не стоит. Одна стандартная горсть весит около 30 г, поэтому на полноценную ванну оптимально уходит 5–7 таких порций. Превышение нормы чревато появлением раздражения вместо ожидаемого расслабления.

Не менее важны температурный режим и тайминг:

Температура воды: комфортные 35–38 градусов. Слишком горячая вода в сочетании с солью создает лишнюю нагрузку на миокард.

Продолжительность: от 10 до 20 минут. За это время кожа успевает впитать все полезные микроэлементы, а сосуды не успевают перегрузиться.

Курс процедур: 8–10 сеансов с интервалом в один-два дня.

Полезные минералы — магний, бром и калий — благотворно влияют на нервную систему и мышечный тонус, помогая снять накопившуюся усталость. При этом терапевт подчеркивает: солевая ванна работает как прекрасная профилактика и поддержка организма, но она не заменяет полноценное лечение и медицинские препараты.

Кому солевые ванны противопоказаны

Несмотря на кажущуюся безобидность домашнего спа, существует ряд жестких ограничений. От процедуры лучше отказаться при:

гипертонии и тяжелых патологиях сердечно-сосудистой системы (горячая вода расширяет сосуды и может спровоцировать скачок давления);

варикозном расширении вен;

склонности к кровотечениям;

беременности и грудном вскармливании (требуется предварительная консультация врача);

повышенной температуре и острых воспалениях;

индивидуальной непереносимости, зуде или сыпи.

Ослабленному организму солевая ванна может дать лишнюю нагрузку, поэтому при наличии хронических недугов визит к врачу перед процедурой обязателен.

Секреты домашнего релакса

Чтобы кристаллы не травмировали кожу, соль лучше растворять заранее — например, насыпав ее в тканевый мешочек прямо под струю воды. Ополаскиваться после сеанса чистой водой не обязательно, так как микроэлементы продолжают работать на коже, но если использовались резкие отдушки, легкий душ не помешает. А для максимального погружения в атмосферу курорта терапевт советует приглушить свет, включить фоновую музыку и добавить пару капель лавандового масла.