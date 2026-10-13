Вопрос калибровки: экономист Мангазеев объяснил взлет цен на кузовной ремонт

Эксперты компании «Росгосстрах» проанализировали страховые выплаты по каско и ОСАГО за первое полугодие 2026 года и выявили модели китайских авто с самым дорогим обслуживанием после ДТП. Возглавил антирейтинг гибридный Voyah Free со средним чеком по каско в ₽398 тыс., что сопоставимо с показателями Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLE. При этом наиболее сложная электроника, отсутствие неоригинальных запчастей и сложная логистика из КНР продолжают удерживать высокий уровень цен на ремонт премиальных автомобилей из Поднебесной. Об этом информирует «Российская газета».

Топ самых дорогих в ремонте китайских и европейских моделей

Анализ страховых случаев показал, что среди китайских моделей с выборкой от 20 выплат наиболее затратным в восстановлении стал Voyah Free (74 выплаты со средним чеком ₽398 тыс.). За ним следуют Jaecoo J8 (₽260 тыс.), Chery Tiggo 9 (₽256 тыс.), Exeed RX (₽250 тыс.), Tank 500 (₽244 тыс.) и Geely Tugella (₽241 тыс.). При этом отдельные выплаты по электромобилям Zeekr превышают ₽330 тыс., однако их статистика пока не столь репрезентативна.

Для сравнения, европейский премиум-сегмент демонстрирует значительно более высокие цифры: Audi Q7 обходится страховщикам в среднем в ₽753 тыс., Mercedes-Benz V-Класс — в ₽481 тыс., Range Rover — в ₽465 тыс., а Porsche Cayenne — в ₽463 тыс. В массовом сегменте типичные кроссоверы (RAV4, Tiguan) требуют ₽150–175 тыс., в эту же вилку укладывается и большинство популярных моделей из КНР.

Доступные альтернативы и разброс внутри брендов

На противоположном полюсе по стоимости кузовных работ находятся новые отечественные бренды, созданные на китайской платформе, а также бюджетные иномарки. К примеру, средняя выплата по каско за кроссовер Tenet T7 составляет ₽103 тыс. против ₽130 тыс. у его аналога Chery Tiggo 7 Pro Max, а за Tenet T4 — ₽94 тыс. против ₽119 тыс. у Tiggo 4. Схожие низкие чеки фиксируются у «Москвича 3» (₽105 тыс.) и Changan UNI-S (₽109 тыс.).

Эксперты обращают внимание на существенный разброс цен даже внутри линейки одного производителя. В частности, ремонт внедорожника Tank 300 обходится в среднем в ₽111 тыс., тогда как флагманский Tank 500 требует ₽244 тыс. Аналогично в семействе Chery: от ₽119 тыс. за Tiggo 4 до ₽256 тыс. за Tiggo 9.

Причины высокой стоимости и прогнозы страховых тарифов

Собственник ГК «Км/ч» Иван Трандин объясняет удорожание восстановляемости технологической сложностью моделей. Премиальные машины из КНР оснащены большим количеством радаров, камер, матричных фар и пневмоподвесок — даже незначительный удар в бампер требует замен нескольких электронных блоков и последующей длительной калибровки. Высокие ценники обусловлены монополией дилеров, отсутствием неоригинальных комплектующих и необходимостью допуска персонала к высоковольтным батареям у гибридов и электромобилей.

Экономист Виктор Мангазеев в свою очередь отмечает, что статистика средних выплат зависит от тяжести ДТП и структуры страховых случаев, а не от частоты поломок. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что со сложной электроникой премиальные «китайцы» дешевыми в содержании не станут, в связи с чем страховщики уже готовятся пересматривать тарифы каско.