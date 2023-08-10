Психолог назвал причину вероятного развода Богомолова и Собчак

Нетрудно заметить, что Ксения Собчак своим видом показывает образ железной леди, у которой все под контролем. Но, смеем предположить, он создан лишь для камер. Какая же журналистка вне их прицела – публика может только строить догадки. Тем более, если речь идет о личной жизни, подробности которой не раскрываются.

Сплетники решили, что семья Константина Богомолова и Ксении Собчак близка к разводу, мол, журналистке с мужем нелегко. Но психолог Вероника Степанова считает иначе. По ее мнению, труднее дается именно свободолюбивому супругу. Долго ли подержится такой творческий человек во власти контролирующей женщины – неизвестно.