Суд в Москве отклонил иск бывшей сотрудницы финансовой организации, которая пыталась оспорить свое увольнение и потребовать компенсацию морального вреда. Как сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Baza, 44-летняя бухгалтер настаивала на использовании исключительно бумажного документооборота и отказалась переходить на электронный формат работы.

После принципиального отказа работницы руководство компании ограничило ей доступ к внутренним базам данных. Истица утверждала, что впоследствии подверглась дискриминации: ее лишили премий, понизили в должности со старшего бухгалтера до рядового специалиста, а также оказывали психологическое давление. В итоге женщина написала заявление об уходе по собственному желанию, однако позже решила оспорить это решение в судебном порядке, требуя восстановления в должности и выплаты компенсации за вынужденное отсутствие.

Судебная инстанция не нашла в действиях работодателя признаков нарушения трудового законодательства. Ключевым фактором стало наличие добровольно написанного заявления об увольнении, которое подтверждает согласие сотрудницы на расторжение договора. Требования о восстановлении и денежной компенсации были признаны необоснованными.