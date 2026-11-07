Почти ₽40 тыс. против средних ₽25,5 тыс.: где работающим пенсионерам платят больше всего

Средняя пенсия работающих пенсионеров на Чукотке достигла ₽39,6 тыс.

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Самые высокие средние пенсии работающих пенсионеров в сентябре 2026 года зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области. В этих трех регионах ежемесячные выплаты превысили ₽35 тыс. Такие данные содержатся в статистике Социального фонда России, опубликованной в государственной информационной базе.

Первое место среди названных регионов занимает Чукотский автономный округ, где средняя пенсия работающих граждан составила ₽39 647. На втором месте находится Ненецкий автономный округ с показателем ₽36 133. Третью позицию занимает Магаданская область, где пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, в среднем получали ₽35 065. Таким образом, разница между выплатами на Чукотке и в Магаданской области составила ₽4582 в месяц.

Для сравнения, по информации Росстата, средний размер пенсии в России в сентябре 2026 года достиг ₽25,5 тыс. Этот показатель учитывает как работающих, так и неработающих пенсионеров. За год средняя выплата увеличилась на 8,3%. При этом региональные значения могут существенно отличаться от общероссийских из-за особенностей пенсионного обеспечения, северных коэффициентов и структуры трудового стажа. Приведенные суммы являются средними статистическими показателями, поэтому фактическая пенсия конкретного человека может быть как выше, так и ниже указанного уровня.

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