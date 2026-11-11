Выплата при рождении ребенка превысит ₽30 тыс. в 2027 году: экономист рассчитал прибавку

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2027 года может увеличиться до ₽30 385,08. Такой размер выплаты ожидается при индексации на 6,8%, однако окончательная сумма будет зависеть от утвержденного правительством коэффициента. Прогноз в беседе с « Газетой.Ru » представил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Сейчас размер пособия составляет ₽28 450,45, поэтому предполагаемая прибавка достигнет ₽1934,63.

«Единовременное пособие при рождении ребенка является разовой выплатой в фиксированном размере, осуществляемой одному из родителей. В случае рождения нескольких детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка», — пояснил экономист. Таким образом, при появлении двойни семья может получить пособие на обоих новорожденных. Если прогнозируемая сумма будет утверждена, общая выплата составит ₽60 770,16. При рождении тройни размер пособий достигнет ₽91 155,24. При этом речь идет именно о единовременной федеральной выплате, а не о ежемесячных пособиях или материнском капитале.

Балынин также сравнил предполагаемый размер пособия с суммами предыдущих лет. По отношению к февралю 2025 года выплата увеличится примерно на 12,8%, или на ₽3443. В сравнении с февралем 2024 года рост составит около 23,5%, что соответствует прибавке примерно ₽5781. Если сопоставить прогноз с размером пособия в феврале 2022 года, увеличение достигнет 48,4%, или почти ₽9,9 тыс. Экономист подчеркнул, что все расчеты основаны на предполагаемой индексации в 6,8%. Поэтому на данный момент сумма ₽30 385,08 остается прогнозной, а не окончательно установленным размером государственной выплаты.