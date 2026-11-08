В Хакасии установили судьбу исчезнувшей отшельницы Агафьи Лыковой

В хакасской тайге успешно разыскали 81-летнюю отшельницу Агафью Лыкову, которая целую неделю не выходила на связь с «большой землей». Об этом KRSK.KP.RU сообщил духовник знаменитой таежницы иерей Игорь Мыльников.

Молчание длиной в семь дней вызвало серьезную тревогу у всех, кто опекает отшельницу. Ситуацию осложняло то, что в этом сезоне вокруг ее таежной заимки активизировались дикие звери — один из хозяев тайги ведет себя особенно дерзко и подбирается к самому жилью. Когда спутниковая связь оборвалась, опекуны приняли решение снарядить экстренную экспедицию и отправлять в глушь вертолет.

К счастью, худшие опасения спасателей и духовенства не подтвердились. Агафью Карповну застали в полном здравии. Оказалось, что единственный аппарат, связывающий ее с внешним миром, банально вышел из строя.

Прибывшие специалисты восстановили работу техники, однако на заимке вскрылась другая проблема. Накануне суровых зимних холодов отшельницу покинул ее постоянный помощник дьякон Георгий Данилов, проведший там несколько месяцев. Мужчина был вынужден вернуться на «большую землю», из-за чего 81-летняя женщина осталась со всем хозяйством один на один.

Прожить зиму в глухой тайге в таком возрасте — тяжелейшее испытание. Хозяевам приходится ежедневно заготовлять дрова, ухаживать за скотиной и держать оборону от диких животных. Единственная надежная подстраховка Лыковой — инспекторы кордона заповедника «Хакасский», которые периодически проведывают ее и приходят на помощь в быту.

Что касается наглого медведя, то на его отстрел уже получены официальные бумаги. Впрочем, после этого хищник у заимки пока не показывался — не исключено, что он уже отправился в берлогу. В свою очередь, Русская православная старообрядческая церковь сейчас активно ищет для Агафьи Карповны нового надежного помощника единой с ней веры, готового разделить с ней таежный быт.