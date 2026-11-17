Шэньчжэнь 18–19 ноября 2026 года примет саммит АТЭС, на который прилетит Владимир Путин. «ФедералПресс» рассказывает, чем известен город, как туда добраться из России и что посмотреть.

Когда и что пройдет. 33-я встреча лидеров экономик АТЭС состоится в Шэньчжэне 18–19 ноября, деловой саммит CEO Summit — 17–18 ноября, в нем ждут около тысячи представителей политических и деловых кругов региона. Китай принимает мероприятие в третий раз — ранее саммиты проходили в Шанхае (2001) и Пекине (2014). Тема 2026 года — «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания», приоритеты председательства — открытость, инновации и сотрудничество. Сами заседания закрыты для аккредитованных участников, но туристы могут приехать в город — правда, с поправкой на усиленные меры безопасности.

Что за город. Шэньчжэнь расположен на юге провинции Гуандун, на побережье Южно-Китайского моря, граничит с Гонконгом и входит в агломерацию Большого залива. Еще несколько десятилетий назад это был небольшой город, а в 1980 году он получил статус первой специальной экономической зоны Китая. Сегодня это один из крупнейших технологических и финансовых центров страны, который называют китайской Кремниевой долиной. Здесь базируются Tencent, Huawei и BYD.

Как добраться. Главные воздушные ворота — аэропорт Шэньчжэнь Баоань. Из Шереметьево летают прямые рейсы China Southern Airlines, около 10 часов, несколько раз в неделю. Жителям регионов удобнее строить маршрут с пересадкой в Москве или в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. Из Новосибирска, Красноярска и Иркутска есть прямые рейсы в Китай. Дальневосточникам стоит проверить варианты через Пекин и Шанхай либо через Гонконг: оттуда до Шэньчжэня ходит скоростной поезд — около 14 минут с учетом погранконтроля.

Виза. Россиянам она не нужна: безвизовый режим с Китаем продлен до 31 декабря 2027 года, находиться в стране можно до 30 дней. Загранпаспорт должен быть действующим, на границе могут попросить обратный билет, бронь отеля и маршрут.

Что посмотреть. Парк «Окно в мир» площадью около 48 гектаров с уменьшенными копиями пирамид, Тадж-Махала и Эйфелевой башни. Побережья Дапэна и Сичуна — для совмещения мегаполиса с отдыхом у моря. Небоскреб Ping An Finance Centre в районе Футянь с панорамными площадками. Парк Ляньхуашань и Гражданский центр — зеленая зона в центре. Крепость Дапэн времен династии Мин, защищавшая побережье от пиратов. Район Huaqiangbei — один из крупнейших центров электроники. Плюс музей науки и технологий, открывшийся в 2025 году.

Что учесть в дни саммита. 17–20 ноября в городе усилят безопасность: возможны ограничения движения для автомобилей без местных номеров в нескольких районах, дополнительные проверки и временное закрытие отдельных общественных пространств. Метро, магазины, рестораны и основные достопримечательности при этом работают — лучше пользоваться общественным транспортом и закладывать время на дорогу.