451 стелька и более 30 школ: в Японии раскрыли необычную серию краж

В Японии у подозреваемого в кражах из школ изъяли 451 стельку

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Японии полиция задержала 35-летнего безработного мужчину, которого подозревают в многочисленных кражах стелек из сменной обуви школьниц. Во время обыска его дома правоохранители обнаружили 451 стельку, аккуратно сложенную вместе. По предварительным данным, подозреваемый мог проникнуть более чем в 30 учебных заведений. Об этом 6 ноября сообщил японский телеканал TBS News Dig.

Мужчину заметили возле одной из средних школ, куда он приехал на скутере. При проверке у него обнаружили восемь стелек, предположительно похищенных из школьного шкафчика. Эта находка стала основанием для дальнейшего расследования. Позже полицейские осмотрели жилище задержанного и нашли сотни аналогичных предметов. Следователи устанавливают, из каких именно школ были похищены вещи и сколько учащихся пострадало от действий подозреваемого.

По версии следствия, мужчина начал совершать подобные кражи еще в юности, однако особенно активно собирал стельки в последние два года. Предполагаемых жертв он выбирал заранее, обращая внимание на школьниц, которых видел в интернете или по телевизору. Правоохранители полагают, что похищенные предметы предназначались для личного использования, а не для перепродажи. Окончательное число эпизодов пока не установлено, расследование продолжается.

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