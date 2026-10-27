«Пумы» вышли на Амур: билеты из Благовещенска в Хэйхэ разлетелись за считаные часы

С 27 октября между Благовещенском и Хэйхэ начали курсировать суда на воздушной подушке — так называемые «пумы». Как сообщили в Росгранстрое, такой режим связан с завершением навигации и будет действовать в межсезонье, пока Амур полностью не покроется льдом.

Билеты на сайте перевозчика закончились очень быстро: пользователи соцсетей отмечали, что места на открытые рейсы разобрали почти мгновенно, а с 31 октября продажа и вовсе не открыта — на сайте указано, что рейсов нет.

При этом в пассажирском порту «Амурассо» заверили, что билеты в наличии еще есть. По словам представителей компании, на сайте не все успело загрузиться, поэтому туристы могут подождать появления билетов онлайн или приехать в кассу. Продажи на «пумы» открываются за три дня до рейса, так что пока можно купить билет до 30 октября включительно. На маршруте задействованы два судна на воздушной подушке вместимостью по 20 пассажиров и одно дополнительное — до 10 человек. В день планируется по семь рейсов с 09:00 до 17:00.

Перевозчик предупредил о возможных отклонениях от расписания или временной остановке движения при сложной обстановке на реке. Туристам также напомнили, что китайская таможня работает до 15:00 по пекинскому времени, поэтому пассажирам с билетами на 16:00 и позже советуют прибывать на таможенный контроль заранее.