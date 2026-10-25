Метро до ЗИЛа: щит «Эсмина» проложит 565 метров тоннеля в Москве

В Москве стартовал процесс проходки соединительной ветки между строящейся Бирюлевской и действующей Замоскворецкой линиями метрополитена. О начале работ в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Эсмина» проложит однопутный тоннель протяженностью более 565 метров от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в направлении будущей станции «ЗИЛ». Трасса тоннеля пролегает в Даниловском районе в сложных гидрогеологических условиях поймы Москвы-реки с максимальным заглублением до 23,8 метра. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.