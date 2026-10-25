Метро до ЗИЛа: щит «Эсмина» проложит 565 метров тоннеля в Москве

ТАСС: Собянин захотел раскрыть планы развития метро в Подмосковье после 2030-го

Общество

В Москве стартовал процесс проходки соединительной ветки между строящейся Бирюлевской и действующей Замоскворецкой линиями метрополитена. О начале работ в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Эсмина» проложит однопутный тоннель протяженностью более 565 метров от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в направлении будущей станции «ЗИЛ». Трасса тоннеля пролегает в Даниловском районе в сложных гидрогеологических условиях поймы Москвы-реки с максимальным заглублением до 23,8 метра. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Технические параметры и перспективы развития подземки

  • Характеристики проходки тоннеля («Эсмина»):
    • Протяженность участка: 565 метров однопутного тоннеля;
    • Маршрут: от монтажной камеры около Замоскворецкого радиуса до станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии;
    • Глубина заложения: максимальное значение составляет 23,8 метра;
    • Грунтовые условия: работы ведутся в водонасыщенных песках, насыпных грунтах и твердых глинах оксфордского яруса в пойме Москвы-реки.
  • Стратегия развития метрополитена:
    • Подмосковный вектор: в рамках программы развития после 2030 года приоритетом определено продление линий метро в ключевые города Московской области.

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