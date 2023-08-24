Путин пообещал помочь получившему серьезное ранение механику-водителю танка «Алеша»

На встрече с президентом экипаж танка рассказал ему о механике-водителе, который получил в зоне спецоперации серьезное ранение и теперь нуждается в операции. Теперь ему необходимо лечение из-за трещины в височной части головы. При этом он до сих пор находится в зоне боевых действий. Владимир Путин поблагодарил экипаж, не забывший о своем боевом товарище, и пообещал, что ему будет оказана помощь.

Перед этим экипажу танка «Алеша» были вручены звезды Героев России, но раненый член экипажа не смог получить награду. Звания Героев военные получили за то, что смогли остановить украинское подразделение на запорожском направлении, они уничтожили восемь единиц техники противника. После этого танк «Алеша» еще сорок минут прикрывал подразделения, разворачивающие боевые порядки.