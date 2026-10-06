Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Министр Кравцов: в России разработают искусственный интеллект для образования

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Министерство просвещения России займется разработкой искусственного интеллекта для сферы образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов при участии президента, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам министра, предложение о создании такого решения будет реализовано с учетом возможных рисков использования ИИ в образовательном процессе. В частности, ведомство намерено не допустить чрезмерного упрощения обучения и формирования отдельных образовательных возможностей только для части школьников.

Кравцов также сообщил о планах развивать специальные программы для талантливых детей.

Ранее сообщалось, что спрос на подготовку к ЕГЭ по физике почти удвоился за год.

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