Популярная добавка от тревожности: что о магнии говорят специалисты

На рынке представлено множество добавок с магнием, которым приписывают способность поддерживать нервную систему, снижать уровень тревожности и улучшать сон. Однако разные формы магния отличаются составом, растворимостью и особенностями усвоения. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на диетолога Ольгу Редину.

Магний цитрат: распространенный вариант

Магний цитрат считается одной из наиболее популярных форм добавок. В нем минерал соединен с лимонной кислотой, благодаря чему он хорошо растворяется и обычно усваивается организмом.

По словам специалиста, при недостатке магния такая форма может быть полезной, однако сам по себе цитрат не является средством от тревожности.

У некоторых людей большие дозировки могут вызывать послабление стула.

Магний глицинат: часто выбирают для вечернего приема

Магний глицинат представляет собой соединение магния с глицином. Эту форму часто выбирают люди, которые принимают добавку вечером и связывают ее с расслаблением и улучшением качества сна.

Эксперт отметила, что положительный эффект может проявляться прежде всего при наличии дефицита магния.

Магний L-треонат: изучается влияние на мозг

Магний L-треонат получил популярность из-за предположений о его влиянии на нервную систему и работу мозга.

При этом специалист подчеркнула, что наличие исследований не означает доказанного лечения тревожных состояний. Полученные данные требуют дальнейшего изучения.

Магний-ацетилтауринат: пока мало изученная форма

Интерес к магнию-ацетилтауринату связан с возможным влиянием на нервную систему и уровень магния в тканях мозга.

Однако значительная часть данных пока получена в доклинических исследованиях, поэтому делать выводы о его эффективности для всех людей с тревожностью пока нельзя.

Какую форму выбрать

Более привычными вариантами магниевых добавок остаются цитрат и глицинат. L-треонат продолжает изучаться в связи с возможным влиянием на когнитивные функции и сон, а ацетилтауринат имеет менее изученную доказательную базу.

При выборе добавки важно учитывать не только форму магния, но и наличие дефицита минерала. Если человека постоянно беспокоят тревожность, нарушения сна или сильное беспокойство, причина может требовать отдельного внимания, а не только приема магния.